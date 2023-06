Visite guidée d’une place fortifiée et de ses remparts Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban Neuf-Brisach, 16 septembre 2023, Neuf-Brisach.

Visite guidée d’une place fortifiée et de ses remparts 16 et 17 septembre Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban Gratuit sur inscription obligatoire

Pénétrez au cœur de la fortification : pas à pas, découvrez les secrets de Vauban !

En compagnie d’un guide en costume d’époque, faites un saut dans le passé et visitez Neuf-Brisach, ville fortifiée par le célèbre Vauban, et ses remparts

Vous découvrirez, de manière originale ces monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Basée sur les faits historiques et agrémentée d’anecdotes, vivez, de façon interactive et amusante, l’histoire de Neuf-Brisach et siècle du Roi Soleil.

Une visite à pied est idéale pour découvrir ce modèle de défense de l’époque avec ses remparts et ses tours bastionnées toujours intactes.

Place forte de Neuf-Brisach, fortification Vauban 6 place d’Armes, 68600 Neuf-Brisach Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est 03 89 72 56 66 http://www.visitalsacerhinbrisach.com [{« type »: « phone », « value »: « 0389725666 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.visitalsacerhinbrisach.com »}] Neuf-Brisach, chef-d’œuvre de Vauban, fut construite en 1699 sur ordre de Louis XIV pour la sécurité de l’Alsace. Neuf-Brisach est un site unique en Europe, véritable modèle de défense de l’époque avec ses remparts et ses tours bastionnées toujours intacts, accessibles à la visite.

En 2008, Neuf-Brisach, membre du réseau des sites majeurs de Vauban, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le musée Vauban relate l’histoire de Neuf-Brisach, de sa création à nos jours, et abrite un plan relief, de nombreux plans et documents anciens, ainsi qu’un buste de Vauban. Départ des visites guidées devant l’Office de Tourisme à Neuf-Brisach.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

