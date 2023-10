Marché des créateurs Place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère, 12 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

La Ville de Romans lance son tout nouveau marché des créateurs !

Venez à la rencontre des artisans d’art, talents créatifs ou autres passionnés et profitez-en pour faire vos courses sur le marché alimentaire à 2 pas !.

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place Fontaine Couverte Place Perrot de Verdun

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The town of Romans launches its brand-new designer market!

Come and meet craftspeople, creative talents and other enthusiasts, and take advantage of the opportunity to shop at the food market just 2 steps away!

La ciudad de Romans inaugura su nuevo mercado de diseño

Ven a conocer a los artesanos, creativos y demás entusiastas, y aprovecha para hacer tus compras en el mercado de alimentación que está a la vuelta de la esquina

Die Stadt Romans startet ihren brandneuen Markt der Kreativen!

Treffen Sie Kunsthandwerker, kreative Talente oder andere Enthusiasten und nutzen Sie die Gelegenheit, um auf dem nur wenige Schritte entfernten Lebensmittelmarkt einzukaufen!

Mise à jour le 2023-10-28 par Valence Romans Tourisme