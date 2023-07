TROPHÉE TAURIN 2023 – PÉROLS Place Fonfonne Guillerme Pérols, 7 août 2023, Pérols.

Pérols,Hérault

Le Trophée taurin Montpellier Méditerranée Métropole revient en 2023 pour une nouvelle édition.

10 courses se dérouleront sur le territoire de la Métropole et au delà, du 26 mars au 15 octobre 2023..

Place Fonfonne Guillerme

Pérols 34470 Hérault Occitanie



The Trophée taurin Montpellier Méditerranée Métropole returns in 2023 for a new edition.

10 races will take place in the Metropolitan area and beyond, from March 26 to October 15, 2023.

El Trofeo Taurino Montpellier Méditerranée Métropole vuelve en 2023 para una nueva edición.

10 carreras tendrán lugar en el área metropolitana y más allá, del 26 de marzo al 15 de octubre de 2023.

Die Stierkampf-Trophäe Montpellier Méditerranée Métropole kehrt 2023 zu einer neuen Ausgabe zurück.

vom 26. März bis zum 15. Oktober 2023 werden 10 Rennen in der Metropole und darüber hinaus stattfinden.

