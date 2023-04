Petit Marché de Saint-Jean-de-Maurienne Place Fodéré, 1 janvier 2023, Saint-Jean-de-Maurienne.

En milieu de semaine, ce marché bien plus petit que celui du samedi, vous permet de vous approvisionner en produits frais et locaux !.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Fodéré

Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In the middle of the week, this market, much smaller than the Saturday market, allows you to stock up on fresh and local products!

A mitad de semana, este mercado, mucho más pequeño que el del sábado, permite comprar productos frescos y locales

In der Wochenmitte bietet Ihnen dieser Markt, der viel kleiner ist als der Samstagsmarkt, die Möglichkeit, sich mit frischen und lokalen Produkten einzudecken!

Mise à jour le 2023-01-23 par Montagnicimes Office de tourisme Intercommunal