Concert Dobrothers blues Place Foch Yssingeaux, 22 juillet 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Un duo aux ambiances de blues intimiste et sans frontière….

2023-07-22 18:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Place Foch

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A duo with an intimate, no-holds-barred blues ambience…

Un dúo de blues intimista y sin complejos…

Ein Duo mit intimen und grenzenlosen Blues-Atmosphären…

Mise à jour le 2023-07-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire