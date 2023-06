Les Trouvillaises – Visites commentées à vélo Place Foch Trouville-sur-Mer, 1 janvier 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

UNE BALADE INOUBLIABLE

Le meilleur moyen de visiter les très charmantes villes de Trouville et Deauville, c’est à vélo! Vous serez accompagnés par notre guide francophone pour un tour urbain à la découverte du quai, des secrets de l’histoire….

Dimanche 2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-30 19:00:00. EUR.

Place Foch

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



AN UNFORGETTABLE RIDE

The best way to visit the charming towns of Trouville and Deauville is by bike! Our English-speaking guide will accompany you on an urban tour to discover the quayside, the secrets of history…

UN VIAJE INOLVIDABLE

La mejor manera de visitar las encantadoras ciudades de Trouville y Deauville es en bicicleta Le acompañará nuestro guía de habla inglesa en un recorrido por la ciudad para descubrir los muelles, los secretos de la historia…

EINE UNVERGESSLICHE FAHRT

Die beste Art, die bezaubernden Städte Trouville und Deauville zu besuchen, ist mit dem Fahrrad! Sie werden von unserem deutschsprachigen Reiseleiter auf einer Stadtrundfahrt begleitet, auf der Sie den Kai, die Geheimnisse der Geschichte und die…

