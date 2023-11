Foire des Rois: Foire Primée au Gras Place Foch Thiviers, 6 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

10h. Démonstrations culinaires.

Concours de la plus belle truffe

11h Démonstration de cavage.

A partir de 10h défilé des Confréries accompagnées par une Banda.

Tirage de 3 paniers gourmands au cours de la matinée..

2024-01-06 fin : 2024-01-06 13:00:00. .

Place Foch

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



10h. Culinary demonstrations.

Contest of the most beautiful truffle

11am Cavage demonstration.

From 10am onwards, a parade of brotherhoods accompanied by a Banda.

Drawing of 3 gourmet baskets during the morning.

10h. Demostraciones culinarias.

Concurso de la trufa más bonita

11 h. Demostración de cavage.

A partir de las 10 de la mañana, desfile de las Cofradías acompañado de una Banda.

Sorteo de 3 cestas gourmet durante la mañana.

10h. Vorführungen von kulinarischen Köstlichkeiten.

Wettbewerb um den schönsten Trüffel

11 Uhr Vorführung der Cavage.

Ab 10 Uhr Umzug der Bruderschaften, begleitet von einer Banda.

Ziehung von 3 Schlemmerkörben im Laufe des Vormittags.

Mise à jour le 2023-11-02 par Isle-Auvézère