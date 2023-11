Ventes et animations au profit du Téléthon Place Foch Thiviers, 9 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

En partenariat avec les associations locales samedi matin : Circuits de cyclotourisme ouverts à tous samedi matin avec le CEPV. Randonnée pédestre avec Itinévert samedi après midi à 14h . Vente de crêpes, de vin chaud. Démonstration de danse..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 13:00:00. .

Place Foch

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with local associations Saturday morning: Cycling tours open to all with the CEPV. Hiking with Itinévert Saturday afternoon at 2pm. Pancake and mulled wine sales. Dance demonstration.

En colaboración con las asociaciones locales, el sábado por la mañana: Cicloturismo abierto a todos con el CEPV. Recorrido a pie con Itinévert el sábado por la tarde a las 14h. Venta de crepes y vino caliente. Demostración de baile.

In Partnerschaft mit den örtlichen Vereinen Samstagmorgen: Für alle offene Radtouren Samstagmorgen mit dem CEPV. Wanderung mit Itinévert Samstagnachmittag um 14 Uhr . Verkauf von Crêpes und Glühwein. Tanzvorführung.

Mise à jour le 2023-11-22 par Isle-Auvézère