Marché au gras et aux truffes Place Foch Thiviers, 11 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Retrouvez le marché au gras à partir du 11 novembre et les trufficulteurs à partir du 2 décembre sous la Halle (devant l’office de tourisme).

2023-11-11 fin : 2024-03-16 12:30:00. .

Place Foch la Halle

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit the Marché au Gras from November 11 and the truffle producers from December 2 in the Halle (in front of the tourist office)

Podrá visitar el « marché au gras » a partir del 11 de noviembre y a los productores de trufas a partir del 2 de diciembre en el mercado cubierto (frente a la oficina de turismo)

Den Fettmarkt finden Sie ab dem 11. November und die Trüffelsucher ab dem 2. Dezember in der Halle (vor dem Tourismusbüro)

