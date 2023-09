Atelier P’tits Chefs Place Foch Thiviers, 24 octobre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Avec l’aide de nos animatrices, les enfants réalisent des recettes autour de produits locaux et repartent avec leurs créations. Réservation obligatoire. Maximum 6 enfants par session..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 12:00:00. .

Place Foch

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With the help of our animators, the children make recipes around local products and leave with their creations. Reservation required. Maximum 6 children per session.

Con la ayuda de nuestros animadores, los niños elaboran recetas con productos locales y se van con sus creaciones. Reserva obligatoria. Máximo 6 niños por sesión.

Mit Hilfe unserer Betreuerinnen stellen die Kinder Rezepte rund um lokale Produkte her und nehmen ihre Kreationen mit nach Hause. Eine Reservierung ist erforderlich. Maximal 6 Kinder pro Sitzung.

Mise à jour le 2023-09-21 par Isle-Auvézère