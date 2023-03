RANDONNÉE PATRIMOINE : LES VILLAS DES ANNÉES 1950 DANS LE PARC Place Foch Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

RANDONNÉE PATRIMOINE : LES VILLAS DES ANNÉES 1950 DANS LE PARC Place Foch, 2 avril 2023, Royan. RANDONNÉE PATRIMOINE : LES VILLAS DES ANNÉES 1950 DANS LE PARC Dimanche 2 avril, 10h30 Place Foch 6.50 €, réservation conseillée Le quartier du Parc est surtout connu pour les impressionnantes villas d’écriture balnéaire, allant des années 1880 aux années 1930. Pourtant, il abrite aussi certaines des villas de la Reconstruction les plus intéressantes, comme « Boomerang » ou « Gracieuse ». Cette visite permettra donc de porter un regard différent sur ce quartier à l’architecture exceptionnelle. Place Foch Place Foch, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

