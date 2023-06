Fête de la musique Place Foch Montfort-en-Chalosse, 21 juin 2023, Montfort-en-Chalosse.

Montfort-en-Chalosse,Landes

Fête de la musique avec chorale, quizz musical et concert..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

Place Foch Sous la Halle

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Music festival with choir, music quiz and concert.

Festival de música con coro, concurso musical y concierto.

Musikfest mit Chor, Musikquiz und Konzert.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Terres de Chalosse