Millau Concert de fin de stage » De Schubert à Django Reinhart, Rimsky Korsakov, Offenbach … place Foch et Temple de Millau Millau, 28 août 2023, Millau. Millau,Aveyron 2 Concerts de 67 jeunes musiciens âgés de 7 à 17ans.

place Foch et Temple de Millau

Millau 12100 Aveyron Occitanie



2 Concerts for 67 young musicians aged 7 to 17 2 conciertos de 67 jóvenes músicos de 7 a 17 años 2 Konzerte von 67 jungen Musikern im Alter von 7 bis 17 Jahren

