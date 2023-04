Marché hebdomadaire de Millau place Foch et place des Halles, 4 janvier 2023, Millau.

Vitrine gourmande d’un territoire, le marché est le rendez-vous incontournable des aveyronnais. Sous les toiles multicolores, flâneries et anecdotes de la semaine vont bon train..

place Foch et place des Halles

Millau 12100 Aveyron Occitanie



A gourmet showcase for a region, the market is the unmissable event for the people of Aveyron. Under the multicoloured canvases, strolls and anecdotes of the week are going well.

Escaparate gastronómico de la región, el mercado es una cita obligada para los habitantes del Aveyron. Bajo los lienzos multicolores, los paseos y las anécdotas de la semana van bien.

Der Markt ist das Feinschmeckerschaufenster einer Region und ein unumgänglicher Treffpunkt für die Bewohner des Aveyron. Unter den bunten Tüchern geht das Flanieren und die Anekdoten der Woche gut voran.

