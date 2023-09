Opération broyage Place florale Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Opération broyage Place florale Eysines, 18 novembre 2023, Eysines. Opération broyage Samedi 18 novembre, 13h30 Place florale Gratuit Apportez vos branches le 18 novembre de 13h30 à 16h30, place Florale afin qu’elles soient broyées gratuitement. N’oubliez pas vos contenants pour récupérer le broyat.

Gratuit, ouvert à tous sans inscription.

Découvrez toutes les dates des opérations broyage Place florale place florale 33320 Eysines Eysines 33320 Migron Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/gerer-reduire-mes-dechets/service-broyage-pres-de-chez-moi »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T13:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

