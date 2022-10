45 ans du marché de Migron Place florale Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Gironde

45 ans du marché de Migron Place florale, 23 octobre 2022, Eysines. 45 ans du marché de Migron Dimanche 23 octobre, 08h00 Place florale Animation musicale et convivialité Place florale place florale eysines Migron Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous dimanche 23 octobre 2022 de 8h à 13h place florale à Eysines, pour célébrer les 45 ans du marché de Migron. Ce rendez-vous hebdomadaire des gourmands et des gourmets accueille tous les dimanches matin une soixantaine de commerçants, en majorité alimentaires. Pour marquer l’occasion, une animation musicale se tiendra se jour-là.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T08:00:00+02:00

2022-10-23T13:00:00+02:00

