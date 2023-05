Fête du Pain Place Fleury Lancelin, Marcy-l’Étoile (69) Fête du Pain Place Fleury Lancelin, Marcy-l’Étoile (69), 18 juin 2023, . Fête du Pain Dimanche 18 juin, 10h00 Place Fleury Lancelin, Marcy-l’Étoile (69) gratuit Le Grand Orchestre de la Tourbillante animera la traditionnelle Fête du Pain à Marcy l’étoile de 10h à 13h. Petit-déjeuner offert sous la halle. Exposition de voitures anciennes. Cuisson du pain dans le four à pain du village. Vente de produits du terroir. Repas de midi sur réservation. Organisé par l’APAM (Association Pour l’Animation de Marcy l’étoile). source : événement Fête du Pain publié sur AgendaTrad Place Fleury Lancelin, Marcy-l’Étoile (69) 1030-1104, Avenue Marcel Mérieux Place Fleury Lancelin, 69280 Marcy-l’Étoile, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42472 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T14:00:00+02:00

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T14:00:00+02:00 stage 69 Détails Autres Lieu Place Fleury Lancelin, Marcy-l'Étoile (69) Adresse 1030-1104, Avenue Marcel Mérieux Place Fleury Lancelin, 69280 Marcy-l'Étoile, France Age max 110 Lieu Ville Place Fleury Lancelin, Marcy-l'Étoile (69)

Place Fleury Lancelin, Marcy-l'Étoile (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//