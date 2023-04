Marché de producteurs bio Europole Place Firmin Gauthier Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Marché de producteurs bio Europole Place Firmin Gauthier, 1 janvier 2023, Grenoble. Privilégiez les circuits courts, bio et local : découvrez ce marché de producteurs bio et locaux..

2023-01-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:30:00. .

Place Firmin Gauthier

Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



organic producers Favorecer los circuitos cortos, ecológicos y locales: descubra este mercado de productores ecológicos y locales. Bevorzugen Sie kurze, biologische und lokale Wege: Entdecken Sie diesen Markt mit biologischen und lokalen Erzeugern. Mise à jour le 2022-07-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Place Firmin Gauthier Adresse Place Firmin Gauthier Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville Place Firmin Gauthier Grenoble

Place Firmin Gauthier Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Marché de producteurs bio Europole Place Firmin Gauthier 2023-01-01 was last modified: by Marché de producteurs bio Europole Place Firmin Gauthier Place Firmin Gauthier 1 janvier 2023 Place Firmin Gauthier Grenoble

Grenoble Isère