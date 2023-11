Soirée afro-brésilienne Place Feuillet Ondres, 16 décembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Venez bouger votre body sur des rythmes endiablés avec les membres des associations Doumba (danse africaine) et Malungo (capoëra) à partir de 19h. Au programme : démos, repas, concert et danse bien sûr !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place Feuillet Salle Capranie

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and shake your body to the rhythms of the Doumba (African dance) and Malungo (capoëra) associations from 7pm. The program includes demos, a meal, a concert and, of course, dancing!

Venga a sacudir su cuerpo al ritmo hechizante de las asociaciones Doumba (danza africana) y Malungo (capoëra) a partir de las 19.00 horas. El programa incluye demostraciones, una comida, un concierto y, por supuesto, ¡baile!

Bewegen Sie Ihren Body zu heißen Rhythmen mit den Mitgliedern der Vereine Doumba (afrikanischer Tanz) und Malungo (Capoëra) ab 19 Uhr. Auf dem Programm stehen Demos, Essen, Konzert und natürlich Tanzen!

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Seignanx