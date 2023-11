Knepfelfacht ou ou Kneppelfescht Place Fernand Zeyer Riquewihr, 8 juin 2024, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Cet événement gastronomique met les Knepfle à l’honneur au travers de dégustations (à 11h30 Samedi et 11h Dimanche), deux cook-show (concours du meilleur Knepfel et accord met-vin)..

2024-06-08 fin : 2024-06-08 22:00:00. EUR.

Place Fernand Zeyer

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



This gastronomic event puts Knepfle in the spotlight with tastings (11:30 a.m. Saturday and 11 a.m. Sunday), two cook-shows (best Knepfel competition and wine pairing).

Este acontecimiento gastronómico pone a Knepfle en el candelero con degustaciones (a las 11h30 el sábado y a las 11h el domingo), dos cook-shows (concurso del mejor Knepfel y maridaje).

Bei diesem gastronomischen Ereignis werden die Knepfle durch Verkostungen (um 11:30 Uhr am Samstag und um 11:00 Uhr am Sonntag), zwei Kochshows (Wettbewerb um den besten Knepfel und Abstimmung von Wein und Speisen) geehrt.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr