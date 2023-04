Fête du vélo organisée par « à vélo Châtellerault » Place Ferdinand Buisson Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Fête du vélo organisée par « à vélo Châtellerault » Place Ferdinand Buisson, 7 mai 2023, Châtellerault. Fête du vélo organisée par « à vélo Châtellerault » Dimanche 7 mai, 11h30 Place Ferdinand Buisson Entrée libre sur réservation ▸ Balade vélo vintage à 11h30 par le groupe des vélos de Sutter

Pour tous ceux qui possèdent un vélo ancien (qui roule) et

qui aimeraient faire une balade en groupe.

Départ : place Fernand Buisson à Châtellerault à 11h30.

Contact : 06 34 10 20 50 ou bicyclo86@gmail.com ▸ Repas / pique-nique à partir de 12h30 Place Fernand Buisson à Châtellerault (ou dans la salle de

la Maison pour Tous en cas de mauvais temps). ▸ Animations pour tous de 14h à 19h – Parcours vélo pour enfants

– Atelier auto-réparation

– Lancement de l’action « réparation de vieux vélos et

accessoires » par la recyclerie de Naintré. L’action se

poursuivra tout au long du mois de mai.

– Stand de l’association « à vélo de Châtellerault »

Lieu : place Fernand Buisson à Châtellerault ▸ Conférences et concerts de 14h30 à 18h30 Alternance entre conférences, échanges, concerts (intermèdes musicaux avec chansons de variété françaises et internationales, blues, rock, pop, swing, jazz).

Lieu : salle de spectacle de la Maison pour Tous

(10 rue du Nouveau Brunswick à Châtellerault). Place Ferdinand Buisson Place Ferdinand Buisson 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.a-velo-a-chatellerault.org »}] [{« link »: « mailto:bicyclo86@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T11:30:00+02:00 – 2023-05-07T19:00:00+02:00

2023-05-07T11:30:00+02:00 – 2023-05-07T19:00:00+02:00 maiavelo vélo veloTango

