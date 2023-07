Partir en livre Place Ferdinand Buisson Bordeaux, 18 juillet 2023, Bordeaux.

Retrouvez les bibliothécaires et la bibliambule pour une journée dédiée au livre jeunesse et au plaisir de lire.

· 10h-12h : séance dédiée aux tout-petits (0-3 ans)

· 13h30 et 15h30 : rencontre et atelier dessin avec l’autrice/illustratrice Oriana Villalon

· 15h30 : atelier philo avec Les araignées philosophes

· Tout l’après-midi : grande fresque participative

Place Ferdinand Buisson 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

