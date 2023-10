Atelier enfant « Médaillons magiques » Place Félix Faure Lillebonne, 31 octobre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Bien avant Halloween il y avait la fête de Samain ou Samonios en Gaule !

Viens découvrir cette tradition ancestrale celtique et fabriquer ton médaillon magique pour te protéger des esprits de l’au-delà !

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation.

Mardi 31 octobre de 14h30 à 16h.

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 16:00:00. .

Place Félix Faure Théâtre romain de Lillebonne

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Long before Halloween there was the festival of Samain or Samonios in Gaul!

Come and discover this ancestral Celtic tradition and make your own magic medallion to protect you from the spirits of the afterlife!

Workshop for children aged 6 to 11, supervised by a cultural mediator from the Département, booking required.

Tuesday, October 31, 2.30 pm to 4 pm

Mucho antes de Halloween se celebraba en la Galia la fiesta de Samain o Samonios

Ven a descubrir esta ancestral tradición celta y fabrica tu propio medallón mágico para protegerte de los espíritus del más allá

Taller para niños de 6 a 11 años, supervisado por un mediador cultural del Département, previa reserva.

Martes 31 de octubre, de 14.30 a 16.00 h

Lange vor Halloween gab es in Gallien das Fest Samain oder Samonios!

Entdecke diese uralte keltische Tradition und stelle ein magisches Medaillon her, um dich vor den Geistern des Jenseits zu schützen!

Workshop für Kinder von 6 bis 11 Jahren, betreut von einem Kulturvermittler des Departements, nach vorheriger Anmeldung.

Dienstag, 31. Oktober von 14:30 bis 16:00 Uhr

