QUI ES-TU APOLLON ? – Les nuits de l’estuaire Place Félix Faure Lillebonne, 21 octobre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

MUSÉE JULIOBONA

Pour célébrer le bicentenaire de la découverte de l’Apollon de Lillebonne, l’exposition « Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop » dévoile les multiples facettes du personnage mythique et ses représentations dans l’art à travers les siècles. Une exposition à découvrir lors d’une soirée exceptionnelle à la lampe torche..

2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-10-21 18:45:00. .

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



JULIOBONA MUSEUM

To celebrate the bicentenary of the discovery of the Lillebonne Apollo, the exhibition « Who are you Apollo? From Juliobona to Pop Culture » reveals the many facets of the mythical figure and his representations in art down the centuries. An exhibition to be discovered during an exceptional evening by torchlight.

MUSEO JULIOBONA

Para celebrar el bicentenario del descubrimiento del Apolo de Lillebonne, la exposición « ¿Quién eres Apolo? De Juliobona a la cultura pop » revela las múltiples facetas de la figura mítica y sus representaciones en el arte a lo largo de los siglos. Una exposición para descubrir durante una excepcional velada a la luz de las antorchas.

MUSEUM JULIOBONA

Zur Feier des 200. Jahrestags der Entdeckung des Apollon von Lillebonne zeigt die Ausstellung « Wer bist du Apollon? Von Juliobona bis zur Popkultur » die vielen Facetten der mythischen Figur und ihre Darstellungen in der Kunst im Laufe der Jahrhunderte. Eine Ausstellung, die Sie an einem außergewöhnlichen Abend mit Taschenlampen entdecken können.

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche