Lillebonne, programme des Journées Européennes du Patrimoine 2023 Place Félix Faure Lillebonne, 16 septembre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Exposition « Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop » Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Si Apollon reste l’une des divinités les plus connues depuis l’Antiquité, sa personnalité complexe demeure souvent méconnue. Chacun a une idée de ce qui se cache derrière l’expression « un bel Apollon ». Cette image lui colle à la peau et est largement reprise dans les publicités et les films de notre époque. Cependant, est-ce que dans l’Antiquité, le nom de ce dieu résonnait de la même manière que pour nous ? Comment pouvait-il bien être représenté à ce moment-là ? Cette exposition vous propose de le découvrir.

Objets archéologiques ou historiques en lien avec Apollon et son iconographie dialogueront avec des représentations actuelles issues du cinéma, des arts graphiques, de la bande dessinée et de la culture populaire.

Que ce soit pour les messages mystérieux de son oracle à Delphes, pour son lien avec les arts et les 9 Muses, pour sa grande beauté ou, au contraire, pour connaître sa face sombre, venez rencontrer les multiples facettes d’Apollon !

Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop_ est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

Animation jeune public : Apollon ; Petits et grands enfants sont également invités à découvrir Apollon lors d’un atelier proposé tout le week-end ! Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Spectacle : enquête grandeur nature ; Cette enquête grandeur nature, vous met dans la peau d’un détective et pas n’importe lequel ! Direction le XIXe siècle au moment de la découverte du désormais célèbre Apollon de Lillebonne. Vous devrez enquêter sur sa découverte et sa disparition. Vous avez 1h30 pour interroger les suspects et recouper les indices. Dépêchez-vous, l’heure tourne ! Par la compagnie « Il était une fois l’Histoire » / Inscription à musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13 / Samedi 16 de 10h à 12h

Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne, Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Visite guidée de l’exposition « Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop » et du théâtre de Lillebonne

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 12h30, de 14h30 à 16h, de 16h à 17h30

Découvrez l’exposition “Qui es-tu Apollon? De Juliobona à la Culture Pop » et le théâtre de Lillebonne en compagnie d’un médiateur du musée. / Inscription à musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13

Visite guidée du théâtre romain, visite d’une heure, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 à 11h, 14h30 et 16h. Venez découvrir 2 000 ans d’histoire au théâtre antique de Lillebonne.

Visite libre de l’église de Lillebonne, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 de 14h à 17h

Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Place Carnot, 76170 Lillebonne

La PREL (Association pour la restauration de l’Eglise de Lillebonne) organise le samedi 16 septembre de 14h à 17h et le dimanche 17 septembre de 14h à 17h un parcours ludique dans l’Eglise, accessible à tous, afin de découvrir sous forme d’un livret : Découverte de notre église (QCM) les éléments qui la composent..

Samedi 2023-09-16 10:50:00 fin : 2023-09-17 19:20:00. .

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Exhibition « Who are you Apollo? From Juliobona to Pop Culture » Saturday 16th and Sunday 17th September from 10am to 12.30pm and from 1.30pm to 6.30pm

Although Apollo has been one of the best-known divinities since Antiquity, his complex personality is often misunderstood. Everyone has an idea of what lies behind the expression « a handsome Apollo ». It’s an image that sticks to him, and one that’s widely used in contemporary advertising and films. But in ancient times, did the name of this god mean the same thing as it does to us? How might he have been represented at that time? This exhibition invites you to find out.

Archaeological and historical objects related to Apollo and his iconography will be displayed alongside contemporary representations from cinema, graphic arts, comics and popular culture.

Whether for the mysterious messages of his oracle at Delphi, his link with the arts and the 9 Muses, his great beauty or, on the contrary, his dark side, come and meet the many facets of Apollo!

Who are you Apollo? From Juliobona to Pop Culture_ is recognized by the French Ministry of Culture as being of national interest. As such, it receives exceptional financial support from the French government.

Activities for young audiences: Apollo; Young and old alike are invited to discover Apollo in a workshop offered throughout the weekend! Saturday, September 16 and Sunday, September 17, 10am to 12:30pm and 1:30pm to 6:30pm

This life-size investigation puts you in the shoes of a detective, and not just any detective! Head back to the 19th century, when the now-famous Lillebonne Apollo was discovered. You’ll have to investigate its discovery and disappearance. You’ve got 1? hours to question suspects and cross-check clues. Hurry, the clock is ticking! By the « Il était une fois l’Histoire » company / Registration at musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13 / Saturday 16th from 10am to 12pm

Juliobona, Musée gallo-romain de Lillebonne, Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Guided tour of the exhibition « Qui es-tu Apollon? From Juliobona to Pop Culture » and the Lillebonne Theatre

Saturday 16th and Sunday 17th September, 11am to 12.30pm, 2.30pm to 4pm, 4pm to 5.30pm

Discover the exhibition « Who are you Apollo? From Juliobona to Pop Culture » exhibition and the Lillebonne theater, accompanied by a museum mediator / Registration at musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13

Guided tour of the Roman theater, one-hour visit, Saturday September 16 and Sunday September 17, 2023 at 11am, 2.30pm and 4pm. Discover 2,000 years of history at Lillebonne’s ancient theater.

Free tour of the Lillebonne church, Saturday 16th and Sunday 17th September 2023 from 2pm to 5pm

Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Place Carnot, 76170 Lillebonne

PREL (Association pour la Restauration de l’Eglise de Lillebonne) is organizing a fun tour of the church on Saturday, September 16 from 2pm to 5pm, and Sunday, September 17 from 2pm to 5pm. The tour is open to all, and takes the form of a booklet: Découverte de notre église (QCM).

¿Quién eres Apolo? De Juliobona a la cultura pop » Sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 10.00 a 12.30 y de 13.30 a 18.30 horas

Apolo es una de las divinidades más conocidas desde la Antigüedad, pero su compleja personalidad es a menudo incomprendida. Todo el mundo tiene una idea de lo que se esconde tras la expresión « un Apolo guapo ». Es una imagen que se le pega y se utiliza mucho en la publicidad y el cine modernos. Pero en la antigüedad, ¿el nombre de este dios significaba lo mismo que para nosotros? ¿Cómo se le representaba entonces? Esta exposición le invita a descubrirlo.

Artefactos arqueológicos e históricos relacionados con Apolo y su iconografía se expondrán junto a representaciones contemporáneas procedentes del cine, las artes gráficas, el cómic y la cultura popular.

Tanto si le interesan los misteriosos mensajes de su oráculo de Delfos, su vínculo con las artes y las 9 Musas, su gran belleza o, por el contrario, su lado oscuro, venga a descubrir las múltiples facetas de Apolo

¿Quién eres Apolo? De Juliobona a la cultura pop_ está reconocido de interés nacional por el Ministerio de Cultura francés. Como tal, recibe un apoyo financiero excepcional del Estado.

Actividades para el público joven: Apolo; ¡Los niños de todas las edades también están invitados a descubrir Apolo en un taller de un fin de semana! Sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 10.00 a 12.30 y de 13.30 a 18.30 h

Esta investigación a tamaño real le pone en la piel de un detective, ¡y no de un detective cualquiera! Trasládese al siglo XIX, cuando se descubrió el famoso Apolo de Lillebonne. Tendrá que investigar su descubrimiento y desaparición. Tienes una hora y media para interrogar a los sospechosos y reunir las pistas. ¡Deprisa, el tiempo corre! A cargo de la empresa « Il était une fois l’Histoire » / Inscripciones en musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13 / Sábado 16 de 10.00 a 12.00 horas

Juliobona, Museo Galo-Romano de Lillebonne, Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Visita guiada a la exposición « ¿Quién eres Apolo? De Juliobona a la cultura pop » y el Teatro de Lillebonne

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 11.00 a 12.30 h, de 14.30 a 16.00 h, de 16.00 a 17.30 h

Descubra la exposición « ¿Quién eres Apolo? De Juliobona a la cultura pop » y el teatro de Lillebonne en compañía de un mediador del museo / Inscripciones en musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13

Visita guiada al teatro romano, visita de una hora, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 2023 a las 11.00 h, 14.30 h y 16.00 h. Venga a descubrir 2.000 años de historia en el antiguo teatro de Lillebonne.

Visita gratuita de la iglesia de Lillebonne, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 2023 de 14:00 a 17:00 h

Iglesia de Notre-Dame de l’Assomption, Place Carnot, 76170 Lillebonne

El sábado 16 de septiembre de 14:00 a 17:00 h y el domingo 17 de septiembre de 14:00 a 17:00 h, la PREL (Association pour la Restauration de l’Eglise de Lillebonne) organiza una visita lúdica de la iglesia, abierta a todos, en forma de folleto: Descubrimiento de nuestra iglesia (MCQ) y de los elementos que la componen.

Ausstellung « Wer bist du Apollon? Von Juliobona bis zur Popkultur » Samstag, 16. und Sonntag, 17. September von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18.30 Uhr

Obwohl Apollon seit der Antike eine der bekanntesten Gottheiten ist, bleibt seine komplexe Persönlichkeit oft unbekannt. Jeder hat eine Vorstellung davon, was sich hinter dem Ausdruck « ein schöner Apollon » verbirgt. Dieses Image haftet ihm an und wird in der Werbung und in den Filmen unserer Zeit häufig aufgegriffen. Doch klang der Name dieses Gottes in der Antike genauso wie bei uns? Wie wurde er damals dargestellt? Diese Ausstellung bietet Ihnen die Möglichkeit, dies herauszufinden.

Archäologische und historische Objekte, die mit Apollon und seiner Ikonografie in Verbindung stehen, werden mit aktuellen Darstellungen aus Film, Grafik, Comics und Popkultur konfrontiert.

Sei es wegen der geheimnisvollen Botschaften seines Orakels in Delphi, wegen seiner Verbindung zu den Künsten und den 9 Musen, wegen seiner großen Schönheit oder, im Gegenteil, um seine dunkle Seite kennenzulernen, lernen Sie die vielen Facetten des Apollon kennen!

Wer bist du Apollon? Von Juliobona bis zur Popkultur_ ist vom französischen Kulturministerium als von nationalem Interesse anerkannt. Als solche erhält sie eine außergewöhnliche finanzielle Unterstützung vom Staat.

Animation für junges Publikum: Apollon; Kleine und große Kinder sind eingeladen, Apollon in einem Workshop zu entdecken, der das ganze Wochenende über angeboten wird! Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18.30 Uhr

Show: Ermittlungen in Lebensgröße; Diese Ermittlungen in Lebensgröße versetzen Sie in die Rolle eines Detektivs, und zwar nicht irgendeines Detektivs! Jahrhundert, als der berühmte Apollon von Lillebonne entdeckt wurde. Jahrhundert. Sie müssen die Entdeckung und das Verschwinden des Apollon untersuchen. Sie haben 1,5 Stunden Zeit, um die Verdächtigen zu befragen und die Hinweise zu kombinieren. Beeilen Sie sich, die Uhr tickt! Von der Theatergruppe « Il était une fois l’Histoire » / Anmeldung unter musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13 / Samstag, 16. von 10 bis 12 Uhr

Juliobona, gallo-römisches Museum von Lillebonne, Place Félix Faure, 76170 Lillebonne

Führung durch die Ausstellung « Qui es-tu Apollon? Von Juliobona bis zur Popkultur » und des Theaters von Lillebonne

Samstag, 16. und Sonntag, 17. September von 11:00 bis 12:30 Uhr, von 14:30 bis 16:00 Uhr, von 16:00 bis 17:30 Uhr

Entdecken Sie die Ausstellung « Wer bist du Apollo? Von Juliobona bis zur Popkultur » und das Theater von Lillebonne in Begleitung eines Museumsvermittlers / Anmeldung unter musees@cauxseine.fr, 02 35 95 90 13

Führung durch das römische Theater, einstündige Besichtigung, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September 2023, um 11.00, 14.30 und 16.00 Uhr. Erleben Sie 2.000 Jahre Geschichte im antiken Theater von Lillebonne.

Freie Besichtigung der Kirche von Lillebonne, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September 2023, 14.00 bis 17.00 Uhr

Kirche Notre-Dame de l’Assomption, Place Carnot, 76170 Lillebonne

Die PREL (Association pour la restauration de l’Eglise de Lillebonne) organisiert am Samstag, den 16. September von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, den 17. September von 14 bis 17 Uhr einen spielerischen Rundgang durch die Kirche, der für alle zugänglich ist, um in Form eines Heftes: Découverte de notre église (QCM) die Elemente zu entdecken, aus denen sie besteht.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche