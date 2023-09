Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop Place Félix Faure Lillebonne, 4 septembre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Découvrez un tout autre musée si vous avez pour habitude de le fréquenter… En effet du 15 avril au 30 novembre 2023, c’est l’exposition Qui es-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop qui prend place au sein du musée Juliobona à Lillebonne pour célébrer le bicentenaire de la découverte de l’Apollon en bronze doré de Lillebonne (1823), aujourd’hui conservé au musée du Louvre. Une exposition inédite sur les multiples facettes du personnage mythique et ses représentations dans l’art à travers les siècles.

Mais qui es-tu Apollon ?

Sous cette expression de « bel Apollon » qui lui colle à la peau, largement reprise dans les publicités et films de notre époque, ne vous y méprenez pas, il s’y cache une personnalité ô combien complexe et souvent méconnue. Faites connaissance avec Apollon, découvrez Apollon artiste, joueur de lyre et patron des Muses, Apollon oraculaire, bien connu pour son sanctuaire à Delphes, Apollon solaire, et Apollon et ses côtés sombres, notamment autour des mythes de Daphné, Marsyas et Niobides.

Un Apollon qui inspire les artistes d’hier et d’aujourd’hui. Les collections de différentes typologies et époques vous donneront à voir comment Apollon est représenté au fil du temps, entre objets archéologiques, historiques, représentation dans la Culture Pop…

Résolument ouverte et diverse, cette première exposition temporaire du musée Juliobona s’adresse à tous les publics, en premier lieu aux curieux et aux familles, qui bénéficieront aussi d’une riche programmation culturelle pendant toute sa durée, mais aussi aux amateurs qui y retrouveront des prêts exceptionnels issus d’institutions publiques, de galeries et de collections privées.

L’exposition est proposée sous le commissariat de : Fabien Bièvre-Perrin, Maître de conférences en réception de l’Antiquité à l’Université de Lorraine, Tiphaine Annabelle Besnard, Docteur en Histoire de l’Art contemporain, Elise Cousin, responsable des musées de Caux Seine agglo et Jonas Parétias, chargé d’études en archéologie à Caux Seine agglo.

Une exposition labellisée d’intérêt national

Qui est-tu Apollon ? De Juliobona à la Culture Pop est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

Ce label, créé en 1999, met en valeur et soutien les expositions remarquables organisées par les musées de France dans les différentes régions qui mettent en lumière des thématiques qui reflètent la richesse et la diversité des collections des musées de France.

Plus d’informations

Le projet Juliobona, la cité antique sur la Seine

Cette exposition est proposée dans le cadre du projet de valorisation du patrimoine archéologique de Lillebonne : le projet Juliobona, la cité antique sur la Seine.

https://musee-juliobona.fr/qui-es-tu-apollon-de-juliobona-a-la-culture-pop-du-15-avril-au-30-novembre-2023/.

Vendredi 2023-09-04 13:30:00 fin : 2023-10-20 18:00:00. .

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



Discover a completely different museum if you are used to visiting it? Indeed, from April 15th to November 30th 2023, it is the exhibition Who are you Apollo? From Juliobona to Pop Culture, which takes place in the Juliobona Museum in Lillebonne to celebrate the bicentenary of the discovery of the gilded bronze Apollo of Lillebonne (1823), now kept at the Louvre Museum. A new exhibition on the multiple facets of the mythical character and its representations in art through the centuries.

But who are you Apollo?

Under this expression of « beautiful Apollo » which sticks to his skin, widely used in advertisements and films of our time, do not be mistaken, it hides a personality so complex and often misunderstood. Get to know Apollo, discover Apollo as an artist, a lyre player and patron of the Muses, Apollo as an oracle, well known for his sanctuary in Delphi, Apollo as a sunny figure, and Apollo and his darker sides, notably around the myths of Daphne, Marsyas and Niobides.

An Apollo that inspires artists of yesterday and today. The collections of different typologies and periods will show you how Apollo has been represented over time, between archaeological and historical objects, representation in Pop Culture?

Resolutely open and diverse, this first temporary exhibition of the Juliobona Museum is aimed at all audiences, first and foremost the curious and families, who will also benefit from a rich cultural program throughout its duration, but also at amateurs who will find exceptional loans from public institutions, galleries and private collections.

The exhibition is curated by : Fabien Bièvre-Perrin, lecturer in the reception of Antiquity at the University of Lorraine, Tiphaine Annabelle Besnard, Doctor in the History of Contemporary Art, Elise Cousin, in charge of the museums of Caux Seine agglo and Jonas Parétias, archaeological researcher at Caux Seine agglo.

An exhibition labeled of national interest

Who are you Apollo ? From Juliobona to Pop Culture is recognized of national interest by the Ministry of Culture. As such, it benefits from exceptional financial support from the State.

This label, created in 1999, highlights and supports remarkable exhibitions organized by the museums of France in the different regions which highlight themes that reflect the richness and diversity of the collections of the museums of France.

More information

The Juliobona project, the ancient city on the Seine

This exhibition is proposed within the framework of the project of development of the archaeological heritage of Lillebonne: the project Juliobona, the ancient city on the Seine.

¿Descubrir un museo completamente diferente si está acostumbrado a visitarlo? Del 15 de abril al 30 de noviembre de 2023, la exposición ¿Quién eres Apolo? De Juliobona a la cultura pop tendrá lugar en el Museo Juliobona de Lillebonne para celebrar el bicentenario del descubrimiento del Apolo de bronce dorado de Lillebonne (1823), conservado actualmente en el Museo del Louvre. Una nueva exposición sobre las múltiples facetas del mítico personaje y sus representaciones en el arte a través de los siglos.

Pero, ¿quién eres tú, Apolo?

Bajo esta expresión de « bello Apolo », que se le pega a la piel y es muy utilizada en anuncios y películas de nuestro tiempo, no se equivoque, esconde una personalidad muy compleja y a menudo incomprendida. Conozca a Apolo, descubra a Apolo artista, intérprete de la lira y patrón de las Musas, a Apolo oracular, muy conocido por su santuario de Delfos, a Apolo solar y a Apolo y sus lados más oscuros, sobre todo en torno a los mitos de Dafne, Marsias y Niobides.

Un Apolo que inspira a artistas de ayer y de hoy. Las colecciones de diferentes tipos y épocas le mostrarán cómo se ha representado a Apolo a lo largo del tiempo, desde objetos arqueológicos e históricos hasta representaciones en la cultura popular

Decididamente abierta y diversa, esta primera exposición temporal del Museo Juliobona se dirige a todos los públicos, en primer lugar a los curiosos y a las familias, que también se beneficiarán de un rico programa cultural a lo largo de su duración, pero también a los aficionados que encontrarán préstamos excepcionales procedentes de instituciones públicas, galerías y colecciones privadas.

La exposición está comisariada por : Fabien Bièvre-Perrin, profesor titular de Recepción Antigua en la Universidad de Lorena, Tiphaine Annabelle Besnard, doctora en Historia del Arte Contemporáneo, Elise Cousin, responsable de los museos de Caux Seine agglo y Jonas Parétias, responsable de investigación arqueológica en Caux Seine agglo.

Una exposición calificada de interés nacional

¿Quién eres Apolo? De Juliobona a la cultura pop está reconocida de interés nacional por el Ministerio de Cultura. Como tal, recibe un apoyo financiero excepcional del Estado.

Este sello, creado en 1999, destaca y apoya exposiciones notables organizadas por los museos de Francia en las distintas regiones que ponen de relieve temas que reflejan la riqueza y diversidad de las colecciones de los museos de Francia.

Más información

El proyecto Juliobona, la antigua ciudad del Sena

Esta exposición se propone en el marco del proyecto de valorización del patrimonio arqueológico de Lillebonne: el proyecto Juliobona, la ciudad antigua sobre el Sena.

Entdecken Sie ein ganz anderes Museum, wenn Sie es gewohnt sind, es zu besuchen Vom 15. April bis zum 30. November 2023 findet hier die Ausstellung Wer bist du Apollo? Von Juliobona bis zur Popkultur im Juliobona-Museum in Lillebonne statt, um den 200. Jahrestag der Entdeckung des vergoldeten Bronze-Apollons aus Lillebonne (1823) zu feiern, der heute im Louvre aufbewahrt wird. Eine neuartige Ausstellung über die vielen Facetten der mythischen Figur und ihre Darstellungen in der Kunst im Laufe der Jahrhunderte.

Wer bist du, Apollon?

Unter dem Ausdruck « schöner Apollo », der ihm anhaftet und der in der Werbung und in Filmen unserer Zeit häufig verwendet wird, verbirgt sich eine sehr komplexe und oft verkannte Persönlichkeit. Lernen Sie Apollon kennen, entdecken Sie den Künstler Apollon, den Leierspieler und Schutzpatron der Musen, den Orakel-Apollon, der für sein Heiligtum in Delphi bekannt ist, den Sonnen-Apollon und den Apollon mit seinen dunklen Seiten, die sich vor allem um die Mythen von Daphne, Marsyas und Niobides ranken.

Ein Apollon, der die Künstler von gestern und heute inspiriert. Die Sammlungen verschiedener Typen und Epochen zeigen Ihnen, wie Apollo im Laufe der Zeit dargestellt wurde, von archäologischen und historischen Objekten bis hin zu Darstellungen in der Popkultur

Die erste Sonderausstellung des Juliobona-Museums ist offen und vielfältig und richtet sich an alle Zielgruppen, in erster Linie an Neugierige und Familien, die während der gesamten Dauer von einem reichhaltigen Kulturprogramm profitieren werden.

Die Ausstellung wird kuratiert von: Fabien Bièvre-Perrin, Dozent für Altertumswissenschaften an der Universität Lothringen, Tiphaine Annabelle Besnard, Doktor der zeitgenössischen Kunstgeschichte, Elise Cousin, Leiterin der Museen von Caux Seine agglo, und Jonas Parétias, Studienbeauftragter für Archäologie bei Caux Seine agglo.

Eine Ausstellung von nationalem Interesse

Wer bist du Apollon? Von Juliobona bis zur Popkultur wurde vom französischen Kulturministerium als Ausstellung von nationalem Interesse anerkannt. Die Ausstellung wird vom Staat finanziell unterstützt.

Dieses 1999 geschaffene Label hebt bemerkenswerte Ausstellungen hervor, die von den Museen Frankreichs in den verschiedenen Regionen organisiert werden und die Themen beleuchten, die den Reichtum und die Vielfalt der Sammlungen der Museen Frankreichs widerspiegeln.

Weitere Informationen

Das Projekt Juliobona, die antike Stadt an der Seine

Diese Ausstellung wird im Rahmen des Projekts zur Aufwertung des archäologischen Erbes von Lillebonne angeboten: das Projekt Juliobona, die antike Stadt an der Seine.

Mise à jour le 2023-05-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche