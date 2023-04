Une oeuvre, un invité, un café : L’intaille de Vieux-la-Romaine et Apollon musicien Place Félix Faure, 11 juin 2023, Lillebonne.

Par Hélène Farcy, médiatrice culturelle du musée de Vieux-la-Romaine.

À l’image d’une intaille (pierre fine gravée en creux) que vous découvrez au musée, Apollon, dieu du soleil et des arts est souvent représenté avec sa lyre. Découvrez le récit mythologique de l’invention de cet instrument à cordes et embarquez pour un voyage sonore à la découverte des instruments de musique de l’antiquité..

2023-06-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-11 16:30:00. .

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



By Hélène Farcy, cultural mediator of the museum of Vieux-la-Romaine.

In the image of an intaglio (fine stone engraved in hollow) that you will discover in the museum, Apollo, god of the sun and the arts, is often represented with his lyre. Discover the mythological story of the invention of this stringed instrument and embark on a sound journey to discover the musical instruments of antiquity.

Por Hélène Farcy, mediadora cultural del museo de Vieux-la-Romaine.

En la imagen de una calcografía (piedra fina grabada en hueco) que descubrirá en el museo, Apolo, dios del sol y de las artes, aparece a menudo representado con su lira. Descubra la historia mitológica de la invención de este instrumento de cuerda y embárquese en un viaje sonoro para descubrir los instrumentos musicales de la Antigüedad.

Von Hélène Farcy, Kulturvermittlerin des Museums von Vieux-la-Romaine.

Apollon, der Gott der Sonne und der Künste, wird oft mit seiner Leier dargestellt, so auch auf einem Intaglio (ein feiner Stein mit Gravur), den Sie im Museum entdecken. Entdecken Sie die mythologische Geschichte der Erfindung dieses Saiteninstruments und begeben Sie sich auf eine Klangreise zur Entdeckung der Musikinstrumente der Antike.

