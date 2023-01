Permanence au kiosque citoyen du pôle démocratie locale Place Félix Eboué Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Permanence au kiosque citoyen du pôle démocratie locale Place Félix Eboué, 12 janvier 2023, Paris. Permanence au kiosque citoyen du pôle démocratie locale 12 – 26 janvier, les jeudis Place Félix Eboué Les coordinateurs des conseils de quartier seront au kiosque citoyen tout les jeudis du mois de 14h à 18h pour répondre à vos besoins ! Place Félix Eboué 75012 Quartier de Picpus Paris 75012 Paris Île-de-France Dans le cadre de cette phase de dépôt de projets, le pôle démocratie locale de la Mairie du 12e a mis en place plusieurs permanences dédiées au Budget Participatif, les jeudis au kiosque citoyen, place Felix Éboué

dont voici la liste ci-dessous : Jeudi 11 janvier de 14h à 18h

Jeudi 19 janvier de 14h à 18h

Jeudi 26 janvier de 14h à 18h L’objectif de ces permanences est d’aller à la rencontre des habitant.e.s, de répondre aux questions et de d’accompagner dans le dépôt de vos projets dans le cadre de cette édition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T14:00:00+01:00

2023-01-26T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Place Félix Eboué Adresse 75012 Quartier de Picpus Ville Paris lieuville Place Félix Eboué Paris Departement Paris

Place Félix Eboué Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Permanence au kiosque citoyen du pôle démocratie locale Place Félix Eboué 2023-01-12 was last modified: by Permanence au kiosque citoyen du pôle démocratie locale Place Félix Eboué Place Félix Eboué 12 janvier 2023 Paris Place Félix Eboué Paris

Paris Paris