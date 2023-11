La Pastorale d’Yvan Audouard Place Favier Saint-Rémy-de-Provence, 16 décembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La Pastorale d’Yvan Audouard. Mise en scène Juliette Subira, « la Pastorale » se conçoit avec des comédiens amateurs saint-rémois, petits et grands, qui prennent pour un soir l’habit et le rôle d’un santon de Provence..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place Favier

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Pastorale by Yvan Audouard. Directed by Juliette Subira, « La Pastorale » is created with amateur actors from Saint-Rémieux, young and old, who for one evening take on the costume and role of a Provençal santon.

La Pastorale de Yvan Audouard. Dirigida por Juliette Subira, « La Pastorale » está concebida con actores aficionados de Saint-Rémy, jóvenes y mayores, que durante una noche asumen el traje y el papel de un santón de la Provenza.

Die Pastorale von Yvan Audouard. Unter der Regie von Juliette Subira wird « La Pastorale » mit kleinen und großen Amateurschauspielern aus Saint-Rémois konzipiert, die für einen Abend das Gewand und die Rolle eines Santon de Provence annehmen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles