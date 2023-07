Soirées d’été de La Bougeotte – Zhena Sveta Place Fabre d’Olivet La Bougeotte Ganges, 8 août 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Concert de chants polyphoniques traditionnels des Balkans à la mer noire..

2023-08-08 20:00:00 fin : 2023-08-08 . .

Place Fabre d’Olivet

La Bougeotte

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Concert of traditional polyphonic songs from the Balkans to the Black Sea.

Un concierto de canciones polifónicas tradicionales de los Balcanes al Mar Negro.

Konzert mit traditionellen polyphonen Gesängen vom Balkan bis zum Schwarzen Meer.

Mise à jour le 2023-07-06 par ADT34