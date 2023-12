Marché de La Ciotat Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-02 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00 Chaque mardi de 8h à 13h sur la Place Évariste Gras (autour du cinéma Lumière)..

Chaque mardi, c’est plus d’une centaine de marchands qui vous accueillent sous le soleil de La Ciotat pour flâner en cœur de ville.



Marché alimentaire, vêtements, accessoires divers… .

Place Evariste Gras

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

