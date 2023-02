PRU Joliot-Curie: balade urbaine Place Eugène Louis, 25 février 2023, Cenon.

PRU Joliot-Curie: balade urbaine Samedi 25 février, 14h00 Place Eugène Louis

Entrée libre sans inscription

Sous forme de balade urbaine, le «dialogue itinérant», est un dispositif de concertation dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Joliot-Curie; porté par Bordeaux Métropole, Cenon & Floirac.

place Eugène Louis, avec temps d’échanges

14h45-15h45: Démabulation à l’intérieur de l’estacade avec présentation du projet par la Ville de Cenon & échanges sur la future voie verte

15h45-16h30: Franchissement de la passerelle, marche au bord du boulevard Joliot-Curie jusqu’à Floirac en prenant le tunnel & information sur les changements prévus

