SPECTACLE LA COMPAGNIE LES HOMMES SENSIBLES Place Étienne Sanier Aniane, 24 novembre 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

La mairie d’Aniane, en partenariat avec la Scène de Bayssan – Scène en Hérault accueille le spectacle Bateau de la Compagnie Les hommes sensibles..

2023-11-24 18:30:00 fin : 2023-11-24 . .

Place Étienne Sanier

Aniane 34150 Hérault Occitanie



The Mairie d’Aniane, in partnership with Scène de Bayssan – Scène en Hérault, hosts the show Bateau by Compagnie Les hommes sensibles.

El Ayuntamiento de Aniane, en colaboración con Scène de Bayssan – Scène en Hérault, acoge el espectáculo Bateau de la Compagnie Les hommes sensibles.

Das Rathaus von Aniane empfängt in Partnerschaft mit der Scène de Bayssan – Scène en Hérault die Aufführung Bateau der Compagnie Les hommes sensibles.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT