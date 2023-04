Marché hebdomadaire Place Étienne Jargeat et Place Camille Debard, 1 janvier 2023, La Voulte-sur-Rhône.

Un des plus grands marchés de Drôme Ardèche sympathique et très prisé. Plus d’une centaine de commerçants, artisans et producteurs de tous domaines et de toutes spécialités vous accueillent..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place Étienne Jargeat et Place Camille Debard

La Voulte-sur-Rhône 07800 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



One of the largest markets in the Drôme Ardèche, friendly and very popular. More than a hundred traders, craftsmen and producers from all fields and specialities welcome you.

Uno de los mayores mercados de la Drôme Ardèche, acogedor y muy popular. Más de un centenar de comerciantes, artesanos y productores de todos los ámbitos y especialidades le dan la bienvenida.

Einer der größten Märkte in der Drôme Ardèche, sympathisch und sehr beliebt. Über hundert Händler, Handwerker und Produzenten aus allen Bereichen und Spezialitäten heißen Sie willkommen.

Mise à jour le 2021-09-08 par Privas Centre Ardèche Tourisme