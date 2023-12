L’oeuvre au choix du public : « Le moine débonnaire » André Rozay Place Étienne Dolet Bourges, 4 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Le service patrimoine de la ville propose un petite visite d’une oeuvre choisie par le public.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 13:00:00. .

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The town’s heritage department offers a short tour of a work chosen by the public

El departamento de patrimonio de la ciudad ofrece una breve visita a una obra elegida por el público

Die Abteilung für Kulturerbe der Stadt bietet eine kleine Führung zu einem vom Publikum ausgewählten Werk an

Mise à jour le 2023-12-01 par OT BOURGES