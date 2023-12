« Une fenêtre sur Noël » Place Étienne Dolet Bourges, 20 décembre 2023 14:30, Bourges.

Bourges,Cher

Atelier Parents/Enfants : « Une fenêtre sur Noël » à la Maison des Musées. Atelier créatif pour permettra de confectionner une petite fenêtre décorative pour les fêtes de fin d’année..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:30:00. 4 EUR.

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Parents/Children workshop: « A window on Christmas » at the Maison des Musées. Creative workshop to make a small decorative window for the festive season.

Taller para padres e hijos: « Una ventana a la Navidad » en la Maison des Musées. Un taller creativo para realizar una pequeña ventana decorativa para las fiestas.

Eltern-Kind-Workshop: « Ein Fenster auf Weihnachten » im Maison des Musées. Ein kreativer Workshop, bei dem ein kleines Fenster für die Weihnachtszeit gebastelt wird.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT BOURGES