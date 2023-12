Ateliers et animations – Parcours féérique au musée Place Étienne Dolet Bourges, 4 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Pour célébrer cette période de fêtes, venez découvrir un parcours merveilleux où plusieurs œuvres seront exposées..

Jeudi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2024-01-06 . .

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



To celebrate this festive season, come and discover a marvellous journey where several works of art will be on display.

Para celebrar las fiestas, venga a descubrir un maravilloso recorrido por las obras expuestas.

Um die Feiertage zu begehen, entdecken Sie einen wunderbaren Weg, auf dem mehrere ?uvres ausgestellt werden.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT BOURGES