Bourges d’après-guerre au travers des yeux de Marcel Bascoulard Place Étienne Dolet Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Bourges d’après-guerre au travers des yeux de Marcel Bascoulard.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Post-war Bourges through the eyes of Marcel Bascoulard

El Bourges de posguerra a través de los ojos de Marcel Bascoulard

Bourges in der Nachkriegszeit durch die Augen von Marcel Bascoulard

Mise à jour le 2023-09-11 par OT BOURGES