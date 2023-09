Les nuits lumières de Bourges Place Étienne Dolet Bourges, 15 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Les nuits lumières de Bourges avec déambulation musicale et scénographies commentées avec Luc Arbogast..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . .

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Les nuits lumières de Bourges with musical strolling and commented scenography with Luc Arbogast.

Las Noches de Luz de Bourges, con Luc Arbogast al frente de un recorrido musical y escenográfico.

Die Lichternächte von Bourges mit musikalischer Wanderung und kommentierten Szenografien mit Luc Arbogast.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT BOURGES