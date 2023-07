Sur les pas de Louis XI Place Etienne Dolet Bourges, 16 juillet 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Les Amis de Jacques Cœur vous proposent une visite théâtralisée sur les pas de Louis XI avec un circuit d’environ 1h à 1h30 à travers le centre-ville de Bourges..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Place Etienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Les Amis de Jacques C?ur offer you a theatrical tour in the footsteps of Louis XI, taking you on a 1 to 1? hour tour of downtown Bourges.

Los Amigos de Jacques Cœur le proponen una visita teatralizada tras las huellas de Luis XI, en un recorrido de una hora u hora y media por el centro de Bourges.

Die Amis de Jacques C?ur bieten Ihnen einen theatralischen Rundgang auf den Spuren von Ludwig XI. mit einer ca. 1- bis 1,5-stündigen Tour durch das Stadtzentrum von Bourges.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT BOURGES