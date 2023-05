Marché du Terroir place et rue principale, Orvillers-Sorel (60) Marché du Terroir place et rue principale, Orvillers-Sorel (60), 8 juillet 2023, . Marché du Terroir Samedi 8 juillet, 16h30 place et rue principale, Orvillers-Sorel (60) 0 Les derniers Cannibales et le Grand Lustucru à Orvillers-Sorel (60490) à partir de 16h30 dans les rues et sur la place à l’occasion du Marché du Terroir. Notre joyeuse petite fanfare va jouer entre les choux et les radis des producteurs locaux ! Venez serrer la grosse paluche du Grand Lustucru ! Entrée libre source : événement Marché du Terroir publié sur AgendaTrad place et rue principale, Orvillers-Sorel (60) Place Mathilde Havart

place et rue principale, 60490 Orvillers-Sorel, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42870 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:30:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

2023-07-08T16:30:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00 stage 60 Détails Autres Lieu place et rue principale, Orvillers-Sorel (60) Adresse Place Mathilde Havart place et rue principale, 60490 Orvillers-Sorel, France Age max 110 Lieu Ville place et rue principale, Orvillers-Sorel (60)

place et rue principale, Orvillers-Sorel (60) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//