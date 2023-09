32e Fête des Arbres et Rosiers Place et rue de l’église, Cour du Prieuré Jenzat, 11 novembre 2023, Jenzat.

Jenzat,Allier

Un grand choix d’arbres et de rosiers à racines nues, arbres de collections, fruitiers, agrumes, pivoine, plantes de rocailles, bulbes …

Conseils de culture, produits naturels et du terroir, artisanat d’art.

Découvertes des peintures murales de l’église..

2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-11 17:30:00. .

Place et rue de l’église, Cour du Prieuré

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A wide choice of bare-root trees and roses, collection trees, fruit trees, citrus trees, peonies, rockery plants, bulbs?

Growing tips, natural and local products, arts and crafts.

Discover the church murals.

Una amplia selección de árboles y rosales a raíz desnuda, árboles de colección, frutales, cítricos, peonías, plantas de rocalla, bulbos..

Consejos de cultivo, productos naturales y locales, artesanía.

Descubra los murales de la iglesia.

Eine große Auswahl an Bäumen und Rosen mit nackten Wurzeln, Sammelbäumen, Obstbäumen, Zitrusfrüchten, Pfingstrosen, Steingartenpflanzen, Blumenzwiebeln?

Anbautipps, natürliche und regionale Produkte, Kunsthandwerk.

Entdeckungen der Wandmalereien in der Kirche.

