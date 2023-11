32ème Fête des Arbres et Rosiers Place et Rue de l’Eglise, Cour du Prieuré, 03800 JENZAT Jenzat, 11 novembre 2023, Jenzat.

Jenzat,Allier

De nombreux exposants seront au rendez-vous pour vous proposer un grand choix d’arbres et de rosiers, à racines nues :arbres de collection, fruitiers, agrumes, pivoines, plantes de rocailles..

2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-11 17:30:00. EUR.

Place et Rue de l’Eglise, Cour du Prieuré, 03800 JENZAT Place et Rue de l’église, Cour du Prieuré

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous exhibitors will be on hand to offer you a wide choice of bare-root trees and roses: collection trees, fruit trees, citrus trees, peonies and rockery plants.

Numerosos expositores le ofrecerán una amplia selección de árboles y rosales a raíz desnuda: árboles de colección, frutales, cítricos, peonías y plantas de rocalla.

Viele Aussteller bieten Ihnen eine große Auswahl an wurzelnackten Bäumen und Rosen an: Sammlerbäume, Obstbäume, Zitrusfrüchte, Pfingstrosen, Steingartenpflanzen.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme Val de Sioule