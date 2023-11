Marché de Noël et bourse aux jouets Place et Halle de la Mairie Casteljaloux Catégories d’Évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne Marché de Noël et bourse aux jouets Place et Halle de la Mairie Casteljaloux, 17 décembre 2023, Casteljaloux. Casteljaloux,Lot-et-Garonne Concours de pull moche, animation musicale et restauration sur place..

Place et Halle de la Mairie

Ugly sweater contest, musical entertainment and on-site catering. Concurso de saltos feos, animación musical y catering in situ. Hässlicher Pulloverwettbewerb, musikalische Unterhaltung und Verpflegung vor Ort.

