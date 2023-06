Ciné en plein air Place Ernest Gisselbrecht Baldenheim, 22 juillet 2023, Baldenheim.

Baldenheim,Bas-Rhin

Animations puis séance de cinéma en plein air à la tombée de la nuit.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . 0 EUR.

Place Ernest Gisselbrecht

Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Entertainment followed by an open-air cinema at dusk

Animación seguida de cine al aire libre al atardecer

Animationen und anschließend Open-Air-Kino bei Einbruch der Dunkelheit

