Scène d’été : Franck & Damien Place Ernest Barraud Coutras, 20 juillet 2023, Coutras.

Coutras,Gironde

Concert Folk pop « You can find your way» de Franck et Damien à 21h le 20 juillet !

C’est duo, c’est l’alliance entre la voix chaleureuse et ensorceleuse de Franck, une guitare slide aux accents venus d’ailleurs et des percussions chaudes et dynamiques, instruments étourdissants dans les mains de Damien. Le duo nous embarque pour un voyage sonore aux contours délicats, une balade fantasmée sur les routes d’un Ouest Américain indiscipliné et sauvage, épris de liberté.

Franck et Damien nous offrent une bouffée d’air pur, un moment authentique et généreux..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Place Ernest Barraud

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Folk pop concert « You can find your way » by Franck and Damien at 9pm on July 20!

This duo combines Franck?s warm, bewitching voice, a slide guitar with accents from elsewhere and warm, dynamic percussion, all stunning instruments in Damien?s hands. The duo takes us on a delicate sonic journey, a fantastical stroll along the roads of an undisciplined, wild and freedom-loving American West.

Franck and Damien offer us a breath of fresh air, an authentic and generous moment.

Concierto de folk pop « You can find your way » de Franck y Damien el 20 de julio a las 21.00 h

Este dúo combina la voz cálida y hechizante de Franck, una guitarra slide con acentos de otros lugares y una percusión cálida y dinámica, todos ellos instrumentos impresionantes en manos de Damien. El dúo nos embarca en un delicado viaje sonoro, un paseo fantástico por los caminos de un Oeste americano indisciplinado y salvaje, enamorado de la libertad.

Franck y Damien nos ofrecen un soplo de aire fresco, un momento auténtico y generoso.

Folkpop-Konzert » You can find your way » von Franck und Damien um 21 Uhr am 20. Juli!

Dieses Duo ist die Verbindung zwischen Francks warmer und betörender Stimme, einer Slide-Gitarre mit Akzenten aus anderen Ländern und warmen, dynamischen Perkussionsinstrumenten, die in Damiens Händen schwindelerregende Wirkung entfalten. Das Duo nimmt uns mit auf eine Klangreise mit zarten Konturen, eine Fantasiefahrt auf den Straßen des ungezähmten, wilden und freiheitsliebenden amerikanischen Westens.

Franck und Damien bieten uns einen Hauch von reiner Luft, einen authentischen und großzügigen Moment.

