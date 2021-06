Eymet Eymet Dordogne, Eymet Place en Fête avec le groupe Les Tots « rockn’roll » Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Place en Fête avec le groupe Les Tots « rockn’roll » Eymet, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Eymet. Place en Fête avec le groupe Les Tots « rockn’roll » 2021-07-17 – 2021-07-17

Eymet Dordogne Dans la pure tradition des pionniers du genre au début des années 50, c’est en trio ( guitare sèche/ guitare électrique/ contrebasse) que les TOTS nous entraînent sur une déferlante » true old vintage rock’n’roll » explosive . Bercés par Johnny Cash, mais secoués par Billy Childish, les Happy Drivers ou encore Heavy Trash le groupe possède une énergie incontestable qui explose sur scène. Dans la pure tradition des pionniers du genre au début des années 50, c’est en trio ( guitare sèche/ guitare électrique/ contrebasse) que les TOTS nous entraînent sur une déferlante » true old vintage rock’n’roll » explosive . Bercés par Johnny Cash, mais secoués par Billy Childish, les Happy Drivers ou encore Heavy Trash le groupe possède une énergie incontestable qui explose sur scène. Dans la pure tradition des pionniers du genre au début des années 50, c’est en trio ( guitare sèche/ guitare électrique/ contrebasse) que les TOTS nous entraînent sur une déferlante » true old vintage rock’n’roll » explosive . Bercés par Johnny Cash, mais secoués par Billy Childish, les Happy Drivers ou encore Heavy Trash le groupe possède une énergie incontestable qui explose sur scène. Dans la pure tradition des pionniers du genre au début des années 50, c’est en trio ( guitare sèche/ guitare électrique/ contrebasse) que les TOTS nous entraînent sur une déferlante » true old vintage rock’n’roll » explosive . Bercés par Johnny Cash, mais secoués par Billy Childish, les Happy Drivers ou encore Heavy Trash le groupe possède une énergie incontestable qui explose sur scène. pixabay

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Étiquettes évènement : Autres Lieu Eymet Adresse Ville Eymet lieuville 44.66702#0.39634