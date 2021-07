Place en Fête avec le groupe Les Pères Siffleurs Eymet, 14 août 2021-14 août 2021, Eymet.

Place en Fête avec le groupe Les Pères Siffleurs 2021-08-14 Place Gambetta

Eymet Dordogne

LES PERES SIFFLEURS (rock cuivré) qu’est-ce donc que le rock cuivré ?! Le rock cuivré des Pères Siffleurs ce sont des textes ciselés dans la langue de Molière sur des musiques aux influences diverses (rock, ska,funk, swing) et toujours épicées . Festive , péchue , swing et généreuse , la musique des pères siffleurs est conviviale , elle donne envie de suivre son groove , et de bouger la tête , et le reste . Là ou ils passent la monotonie trépasse !

