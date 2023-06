RANDO’DEJ Place en face de l’école La Chapelle-Huon, 8 août 2023, La Chapelle-Huon.

La Chapelle-Huon,Sarthe

Rendez-vous à 8h place en face de l’école de la Chapelle Huon. Limité à 25 personnnes / Réservation avant le 4 août.

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 . EUR.

Place en face de l’école

La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire



Meet at 8am in front of the Chapelle Huon school. Limited to 25 people / Reservation before August 4

Encuentro a las 8 de la mañana frente a la escuela Chapelle Huon. Limitado a 25 personas / Reserva antes del 4 de agosto

Treffpunkt um 8 Uhr auf dem Platz vor der Schule in La Chapelle Huon. Begrenzt auf 25 Personen / Reservierung bis zum 4. August

Mise à jour le 2023-06-01 par eSPRIT Pays de la Loire