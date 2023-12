UN NOEL A BELLECROIX Place en Désiremont Metz Catégories d’Évènement: Metz

Début : Samedi 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 Pour la deuxième année consécutive, la mairie de quartier de Bellecroix – Les Bordes, le CCAS de Metz, l’association KAÏROS, centre social et culturel de Bellecroix, et les partenaires du quartier présentent l’évènement « Un Noël à Bellecroix ». Cette deuxième édition s’articulera autour d’une programmation riche : À partir de 14h : Stands

Restauration

Spectacles

Concerts

Jeux

Ateliers

Animations ukrainiennes

Photobox en présence du père Noël, de la Reine de la Mirabelle et de ses dauphines

À 16h : 1ère manche du concours interquartiers de la meilleure soupe de Metz (sur inscription)

À partir de 17h30 Marche luminescente vers l’IRA de Metz (avenue de Lyon)

Le CCAS de Metz fait son cinéma (#Clap 2) avec la projection du film La Reine des Neiges 2 à l’IRA.

Place en Désiremont

Metz 57070

